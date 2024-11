Lanazione.it - La scuola Toti non è più un miraggio. Ma servirà quasi un milione in più

La buona notizia è che sono ripartiti i lavori alladi San Vincenzo a Torri. Quella cattiva è che finiranno con un anno di ritardo e costeranno 880 mila euro in più. La giunta ha approvato una delibera con la quale si rimette in equilibrio l’assetto finanziario del progetto. Appaltato nel 2019 e cominciato a gennaio ‘23’ dopo una selva di ricorsi sull’assegnazione, il plesso doveva essere finito e consegnato per il 2024. Ma i lavori sono rimasti fermi, nell’area di cantiere sono cresciute le erbacce. Adesso si corre ai ripari. Da ieri gli operai sono tornati al lavoro non prima però di una delibera di riequilibrio con la quale la nuova amministrazione ha riparato ai danni della vecchia. Il costo della maggiorazione dei materiali è stato quantificato in 190 mila euro nel conto economico.