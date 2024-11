Inter-news.it - Inter tra Verona e Lipsia, attacco da dosare: ci sono 3 opzioni – CdS

L’si prepara alla trasferta di, con un occhio di riguardo anche almartedì sera in Champions League. Simone Inzaghi devele energie del suo. Treper domani.RIPARTENZA – Prima la trasferta ae poi l’incontro casalingo in Champions League con il. Riparte così la stagione dell’, dopo la sosta per le nazionali. Simone Inzaghi dovràdunque le energie della sua squadra. E se a centrocampo, in tre si giocano una maglia in regia, lo stesso può valere anche in. Marcus Thuram in realtà è già certezza: il francese giocherà regolarmente al centro dell’. Rimane da capire chi sarà il partner. Lautaro Martinez, suo compagno prediletto, è tornato solamente ieri ad allenarsi dopo i voli transoceanici tra Italia e Sudamerica.