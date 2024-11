Lettera43.it - Indici Pmi inferiori alle stime: il mercato teme un maxi-taglio dei tassi da parte della Bce

Leggi su Lettera43.it

L’indice dei direttori degli acquisti (Pmi) del settore manifatturiero dell’area euro è sceso a 45,2 punti a novembre, al di sotto delle aspettative di 46 punti. Anche il Pmi del settore dei servizi ha deluso, attestandosi a 49,2 punti rispettodi 51,6, confermando una persistente debolezza economica. Questi dati si aggiungono alla revisione al ribasso del Pil tedesco per il terzo trimestre, rafforzando le aspettative di un possibiledeidi interesse daBce a dicembre. Sulmonetario, i trader ora stimano al 50 per cento la probabilità di undi 50 punti base deidadi Francoforte.L’euro ai minimi sul dollaro dal 2022 dopoPmiI dati Pmi deludenti si riflettono anche sui rendimenti obbligazionari e le Borse europee, in calo venerdì mattina.