"Hanno deciso di trasferirsi definitivamente in Inghilterra dopo la vittoria di Donald Trump": la scelta di Ellen DeGeneres e Portia De Rossi

Lei è una delle conduttrici e comiche pià amate degli Stati Uniti e assieme a sua moglie, anche lei attrice apprezzata,di traferirsi a Londraladi, rieletto Presidente con un secondo mandato non cosecutivo. Stiamo parlando di, 66 anni eDe, 51. La notizia la dà The Wrap. E le due nonintenzione di tornare, al punto da aver messo in vendita la loro villa a Montecito, California, acquistata nel 2019 per 27 milioni di dollari.e Degià raggiunto i Cotswolds, una zona rurale nel sud-ovest dell’, a circa 160 km da Londra. Si tratta di una zona molto amata dai vip perché lontana dal caos ma abbastanza vicina alla città: ci vivono David e Victoria Beckham, Kate Moss, Patrick Stewart, Elizabeth Hurley, Damien Hirst.