Agi.it - Endometriosi e fibromi riducono le aspettative di vita delle donne

AGI - Leche hanno una storia clinica caratterizzata dalla comparsa diuterini sono associate a un rischio più elevato di morte prematura rispetto a chi non ha mai manifestato tali problematiche. Questo, in estrema sintesi, è quanto emerge da uno studio, pubblicato sul 'British Medical Journal', condotto dagli scienziati Shanghai Jiao Tong University. Il team, guidato da Yi-Xin Wang, ha valutato i dati relativi a 110.091che hanno partecipato al Nurses' Health Study, un'indagine avviata nel 1989 sudi età compresa tra 25 e 42 anni. L', spiegano gli esperti, è una condizione che si verifica quando il tessuto che riveste l'utero cresce in altre zone dell'apparato riproduttivo, come le ovaie o le tube di Falloppio. Iuterini sono inveceescrescenze non cancerose che si sviluppano all'interno o intorno all'utero.