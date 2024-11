Ilrestodelcarlino.it - Emilia Romagna verso la giunta, de Pascale si prende la Sanità

Bologna, 22 novembre 2024 – E’ iniziato il passaggio di consegne: ieri pomeriggio la presidente facente funzione Irene Priolo ha incontrato il neo eletto Michele Deper fare il punto sui dossier più importanti e attuali come la gestione del post alluvione e il prossimo bilancio regionale. Intanto il toto nomi per la nuovaentra sempre più nel vivo. Il neo eletto presidente Michele Deha dichiarato più volte nei giorni scorsi di voler chiudere in fretta anche se alcuni nodi come l’assegnazione di deleghe di peso come lae gli assessorati a cui puntano i partiti del campo largo presentano ancora numerose difficoltà da sciogliere. La supervotata ex sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti ha tutte le carte in regola per diventare la vicepresidente di dee avere una delega di ‘peso’ come quella del welfare.