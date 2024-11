Liberoquotidiano.it - Ecco perché Matteo Berrettini urla "vamonos" dopo ogni punto: una strana spiegazione

Niente Bolelli e Vavassori, con un Jannik Sinner così forte e unin crescita, meglio puntare su loro due per il doppio decisivo contro l'Argentina. Ha deciso così capitan Filippo Volandri nei quarti di Coppa Davis a Malaga per la sua Italia. L'altoatesino e il romano sono così riusciti a vincere per due set a zero, facendo accedere alle semifinali l'Italia contro l'Australia sabato. Grande è stata la prova del 28enne, chela rottura con Melissa Satta ha iniziato una rapida crescita sui campi, arrivando in buone condizioni in Spagna e decidendo in positivo la sfida grazie al suo dritto. Ma non solo. Nel match contro gli argentini Gonzalez e Molteni, è tornato a intonare quel Vamos in spagnolo che ricorda molto quello di Rafa Nadal, che proprio a Malaga ha detto addio al tennisl'eliminazione della sua Spagna contro la Svezia.