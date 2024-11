Linkiesta.it - Con la Zes unica il Mezzogiorno apre le porte al mondo

Leggi su Linkiesta.it

Ild’Italia sta diventando terreno fertile per investimenti e investitori provenienti da tutto il. Il merito è soprattutto della Zona economica speciale per il(Zes). «È una specie di rivoluzione copernicana», ha detto Giosy Romano, coordinatore della Zes, dal palco del Linkiesta Festival, ai Bagni Misteriosi di Milano. «Gli imprenditori che si rivolgono alla struttura di missione Zes semplificano di molto le procedure per investire al Sud, con una certezza dei tempi che prima non poteva esserci e che fa tutta la differenza nella valorizzazione di un investimento».La Zesè una zona con regole speciali, che ha l’obiettivo di attrarre investimenti nel territorio attraverso la semplificazione delle regole e con alcuni incentivi, diretti (come ad esempio il credito d’imposta, variabile in ragione delle dimensioni dell’impresa) o indiretti.