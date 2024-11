Calciomercato.it - Cessione più vicina: ecco un’altra proprietà americana in Serie A

Spunta un altro possibile cambio diinA con l’arrivo di un fondo americano. L’indiscrezione e tutti i dettagliA sempre più. Un altro club sarebbe finito nel mirino di investitori statunitensi che si potrebbe aggiungere allegià presenti in Italia, dai Friedkin alla Roma a RedBird e Oaktree in casa Milan ed Inter.A, possibileagli americani: il club nel mirino di investitori. Tutti gli aggiornamenti (Foto LaPresse) – calciomercato.itSi tratta del Verona di Setti. Secondo quanto riportato da ‘Bloomberg’, infatti, sul club veneto ci sarebbe il forte interesse di “Presidio Investors“, un gruppo di private equity con sede ad Austin, in Texas, specializzato in operazioni di società di medie e piccole dimensioni. Presidio starebbe raccogliendo una cifra che potrebbe essere intorno ai 75 milioni di euro per acquisire la quota di controllo del club.