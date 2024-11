Gamberorosso.it - Buoni pasto, scatta il tetto massimo del 5% per le commissioni. Cosa cambia dal 2025

ridotto al 5% anche per ledeiutilizzati dai dipendenti delle aziende. Arrivano novità per i voucher nel mondo del lavoro privato dopo l'approvazione dell’emendamento al ddl Concorrenza presentato dal deputato di Fratelli d'Italia, Silvio Giovine. Il compromesso è stato raggiunto dalla Commissione Attività produttive con l'obiettivo di aumentare la fruibilità dei- uno dei modi più comuni con i quali i datori aumentano gli stipendi senza tasse aggiuntive - e equiparare completamente ledel settore privato e quelle del settore pubblico. Una modifica che tuttavia potrebbe rivelarsi controproducente e mettere a rischio la tenuta del sistema.Le novitàIl 31 agostosarà il termine ultimo entro il quale iattualmente in circolazione saranno validi secondo le attuali condizioni concordate con gli esercenti.