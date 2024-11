Liberoquotidiano.it - Belve, Fagnani come Sinner? Il paragone non è azzardato: occhio a queste cifre

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (? L'accostamento non è, almeno sul piano dei dati del marketing relativi ai numeri del suo programmadiventato ormai un benchmark televisivo. Per la puntata d'esordio (ospiti Mara Venier, Riccardo Scamarcio e Flavia Vento), la giornalista romana ha agguantato il 9.1% di share con oltre 1,5 milioni di spettatori. Numeri che su Rai 2 vengono raggiunti da eventi tennistici, appunto,il recente trionfo dialle ATP Finals di Torino, dalle Olimpiadi e in poche altre occasioni. Una campagna stampa capillare è servita ad alimentare un dibattito web, ma non basta per raggiungere questi numeri. A fare da attrattore è l'intervistato (o torchiato) e l'interazione con una conduttrice diventata più magnanima ma non per questo meno incisiva.