Bergamonews.it - BCC Milano illumina il Natale e sostiene le donne vittime di violenza

Leggi su Bergamonews.it

Tra luminarie suggestive, mercatini artigianali, la ruota panoramica e la mostra Christmas Design, ricco calendario di eventi, iniziative e attrazioni pronte ad animare il centro storico di Bergamo fino all’Epifania, trasformando la città in un luogo magico per adulti e famiglie. Un’occasione unica per vivere il cuore della città, sostenere il commercio locale e creare ricordi indimenticabili.Tra i partner sostenitori dell’iniziativa anche BCC, sponsor dell’accensione delle luci ‘soffione’ di Viale Papa Giovanni XXIII, strada sulla quale si affaccia la nuova sede bergamasca della Banca.Le nuove luminarie, grande novità di questo2024 a Bergamo, regaleranno un’atmosfera magica all’intera città, all’insegna della leggerezza. Al posto dei ‘gomitoli’, protagonisti degli ultimi anni, arriveranno infatti i soffioni ispirati dal dente di leone (o tarassaco), ovvero i piumini sferici che nascono dalla maturazione dei fiori gialli che disseminano i prati in primavera.