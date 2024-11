Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C impegnativa trasferta a Firenze per il CUS Pisa Cosmocare

, 22 novembre 2024 – Ottava giornata nel campionato diC, con ilCUS, in crisi tecnica e di risultati, atteso da unamolto, sul campo della Polisportiva Sancat. La squadra universitaria, affidata temporaneamente a Zeno Bizzarri, in assenza di Scocchera, è reduce da una striscia negativa di cinque sconfitte consecutive ed è attualmente ultima in classifica, con un solo successo, insieme a Sansepolcro, con cui ha vinto. SANCAT– Formazione di punta all’interno di una società che costituisce un riferimento per tutto ilgiovanile fiorentino e toscano, la squadra del Sancat, al secondo posto nella classifica del campionato diC, alle spalle dell’imbattuta Fides Montevarchi, ha un roster giovane ma già collaudato, reduce da una buona stagione in categoria.