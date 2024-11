Quotidiano.net - Auto, mercato fermo in Europa. Mercedes taglia

Ildell’europeo è praticamentea ottobre. E da un altro grande costruttore,, arriva l’annuncio di un maxi-taglio dei costi di diversi miliardi di euro all’anno, "perché, in un situazione estremamente volatile in tutto il mondo – spiega l’azienda – solo aumentando l’efficienza si può restare forti sul piano finanziario e produttivi". Nessuna indicazione sul settore su cui ricadranno i drastici tagli e sulla possibilità che siano previsti anche licenziamenti. Anche sul fronte Volkswagen non si vedono schiarite: "L’azienda non esclude chiusure di fabbriche e licenziamenti", afferma il sindacato Ig Metall che, mentre va avanti la trattativa salariale, già prepara gli scioperi. Nel quartiere generale della casa tedesca, a Wolfsburg, hanno protestato più di 6.000 dipendenti provenienti da tutte le fabbriche della Repubblica federale del gruppo.