Tvzap.it - Alessandro Basciano arrestato, il gip rompe il silenzio: perché si trova in carcere

Personaggi tv., il gipilsiin– L’influencerè statodalla polizia a Milano con ordinanza di custodia cautelare incon l’accusa di stalking nei confronti della ex compagna Sophie Codegoni, 23 anni, anche lei nota personaggio tv, conosciuta durante il «Grande Fratello Vip». La storia tra i due si era interrotta ad ottobre del 2023 dopo un periodo di crisi. ( dopo le foto) Leggi anche:e il presunto arresto, Corona spiega: “è in galera”Leggi anche: Fiocco rosa per la famosa di Canale 5: è nata la piccola Greta, il gipilsiin, influencer e deejay, è statoper stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni.