Zelensky | non possiamo morire per Crimea

11.30 "Nonperdere decine di migliaia di persone per la". Così il presidente ucraino, che intervistato da Fox News apre al negoziato sulla penisola in mano russa dal 2014. "Capiamo che lapuò essere recuperata diplomaticamente, siamo pronti a riportarla indietro per via diplomatica", ha aggiunto. Poi: "Nonriconoscere legalmente come russo alcun territorio occupato dell'Ucraina, si tratta delle terre occupate da Putin prima dell'invasione su larga scala, dal 2014".