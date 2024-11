Gaeta.it - Urgente intervento sulla contaminazione delle acque del Tevere: il Municipio I Roma Centro è al lavoro

A seguito di una segnalazione riguardante sversamenti di liquami nel, ilha avviato un'immediata serie di interventi per affrontare la situazione. La squadra nautica fluviale della Polizia di Stato ha allertato le autorità competenti, evidenziando il rischio per la salute pubblica e per l'ecosistema fluviale. L'assessore alle Politiche Ambientali, Stefano Marin, ha comunicato le azioni intraprese per garantire la sicurezzadel fiume.Interventi tempestivi dei tecnici municipaliL'emergenza è stata gestita con grande prontezza. Marin ha dichiarato che, immediatamente dopo le segnalazioni, sono stati effettuati due sopralluoghi sul posto per chiarire la natura e l'entità del problema. Gli accertamenti hanno permesso di individuare il luogo preciso degli sversamenti e la loro gravità.