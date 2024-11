Gaeta.it - Ubaldo Argenio: un professionista del giornalismo tra cultura e sport

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterè un giornalista pubblicista noto per la sua esperienza nei settori della, delloe della cronaca. La sua carriera è caratterizzata da un approccio approfondito a tematiche di attualità, politica e spettacolo. Con una formazione accademica in Scienze della Comunicazione,ha avviato la sua attività scrivendo per testate locali di Benevento, per poi espandere la sua presenza a livello nazionale, dove si dedica principalmente agli approfondimenti su argomentiivi eli.Formazione e inizio carrieraLaureato in Scienze della Comunicazione,ha coltivato una solida base teorica che ha potuto applicare nel mondo del. Il suo percorso professionale è iniziato presso diverse testate locali di Benevento, dove ha avuto modo di immergersi nelle dinamiche del, partendo da reportage e articoli di cronaca.