Traffico Roma del 21-11-2024 ore 11 | 30

Luceverdetrovati dalla redazione per un incidente rallentamenti su via delle Vigne Nuove all’altezza di via Antonio de Curtis ancora code sulla Cassia in prossimità di via di Grottarossa via Flaminia all’altezza di via dei Due Ponti rallentamenti per lavori su via del Foro Italico tra via dei Campi Sportivi via Salaria nelle due direzioni per urgenti lavori chiusa la rampa di via Gerardo Chiaromonte che mette sulla Nuova Circonvallazione interna Per lo stesso motivo ancora chiusa a Piazza Carlo Alberto Scotti tra via di Monteverde via di Valtellina ilproveniente da via Ramazzini viene deviato su via Duchessa di Galliera ilproveniente dalla Circonvallazione Gianicolense e deviato su via di Monteverde come sempre tutti i dettagli di queste altre notizie sono disponibili sul sito