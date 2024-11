Cityrumors.it - Totti-Ilary, svolta sul presunto caso di Isabel abbandonata: la polizia non ha dubbi

La denuncia della Blasi nei confronti dell’ex capitano della Roma perabbandono di minore è arrivata ad una: ecco i dettagliFrancescoha davvero lasciato sola la figliain casa? È questa la domanda che in molti si sono posti dopo la notizia della denuncia per abbandono di minori presentata da. L’ex capitano della Roma privatamente ha sempre smentito la versione dell’ex moglie ed ora c’è unaimportante per quanto riguarda l’indagine.suldi: lanon ha(Ansa) – cityrumors.itAi tempi, stiamo parlando del 26 maggio 2023, si era recata anche lanell’appartamento di Vigna Clara, dovesi era trasferito con Noemi Bocchi, e il verbale degli agenti parla molto chiaro. Per questo motivo l’indagine può considerarsi praticamente chiusa e senza particolari conseguenze per l’ex capitano della Roma.