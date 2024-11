Puntomagazine.it - Torre del Greco, tentato omicidio arrestate tre persone

Tutto sarebbe partito da una aggressione avvenuta in una delle zone della movida didel, subito dopo sarebbe partita la violenta spedizione punitivaIeri mattina gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato didel, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale diAnnunziata, su richiesta della locale Procura della Repubblica, hanno arrestato tretutte gravemente indiziate del delitto diin concorso. Uno solo di essi è gravemente indiziato anche del reato di porto illegale di arma da sparo clandestina. I fatti sono avvenuti adel, lo scorso 8 settembre. A darne notizia una comunicazione della Questura di Napoli su delega della Procura diAnnunziataLa misura cautelare restrittiva è scaturita dall’attività investigativa avviata dagli Agenti.