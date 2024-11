Ilrestodelcarlino.it - "Squadra in ripresa. Sappiamo cosa fare"

La trasmissione Dorici, andata in onda ieri sera su Vera Tv condotta da Mauro Anconetani, ha visto la partecipazione del direttore sportivo biancorosso Pietro Tamai. La sfida dell’Ancona ad Ascoli, il momento didei dorici, il prossimo appuntamento contro il Roma City, uno sguardo sul campionato, ma anche l’approccio della società del cavaliere armato al mercato invernale, che dovrà portare quegli elementi indispensabili a colmare le lacune evidenziate finora. "E’ un girone estremamente competitivo ed equilibrato – ha attaccato il ds Tamai – sia le difese che gli attacchi stanno dimostrando in questo primo tratto di campionato che si equivalgono". Samb e Chieti in testa alla classifica: due società costruite per primeggiare, di fronte alle quali l’Ancona non ha certo sfigurato, pur perdendo entrambe le sfide di misura: "Con il Chieti probabilmente il punto ce lo meritavamo, anzi, ci andava stretto.