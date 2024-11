Bergamonews.it - Riscatto BluOrobica, battuta Reggio Emilia nel turno infrasettimanale

Convincente vittoria della, che, all’interno di un periodo molto negativo a livello di prestazioni e risultati, trova la forza di riscattarsi e tornare al successo tra le mura amiche.La partita si apre subito in maniera positiva per i ragazzi di coach Albanesi che, complici anche i molti errori di esecuzione degli ospiti, gestiscono la partita in costante vantaggio, guidandola nella sostanza dal primo all’ultimo minuto.? L’andamento dell’incontro è piuttosto lineare per il primo quarto e mezzo di gioco, con i padroni di casa che accumulano punti di margine fino a ritrovarsi addirittura sul +16, grazie al solito Markovic, che dal post basso realizza e crea per i compagni, e a un Mazzoleni in forma smagliante, capace di portare in dote un ottimo contributo in entrambe le metà campo.