Gaeta.it - Reggio Calabria ospita la 14ma edizione di Reggio in Jazz con artisti di fama internazionale

Il Teatro Odeon disi prepara ad accogliere uno degli eventi più significativi del panoramaistico della: ladiin. Questo festival, promosso dall'Associazione Naima e presieduto da Giuseppe Tuffo, prenderà il via domani sera e si protrarrà fino al 24 novembre, con concerti che si terranno non solo al Teatro Odeon, ma anche al Teatro Manfroce di Palmi. Un'occasione imperdibile per appassionati della musicae per chi desidera scoprire talenti emergenti e affermati.Un festival che stimola la crescita culturaleinè molto di più di una semplice rassegna musicale. È un progetto che mira a utilizzare la musica come strumento di espressione e crescita culturale del territorio. Secondo quanto riportato dall'Associazione Naima, questo evento si propone di stimolare, sorprendere e persino mettere in discussione.