Poste, l'appello del Movimento Lottiamo Insieme: «Serve una legge per frenare il precariato»

IlinItaliane: un sistema che sfrutta i giovani e nega il posto fisso, minando i diritti e il futuro dei lavoratoriItaliane è il principale datore di lavoro del Paese, con circa 120mila dipendenti distribuiti capillarmente in tutta Italia. Pur ricoprendo un ruolo economico e sociale di vitale importanza, l’azienda ricorre ormai continuamente e sistematicamente all’assunzione di personale con contratti a termine della durata di 3 o 4 mesi. Anche in caso di eventuali proroghe, il rapporto di lavoro non supera mai l’anno, al fine di evitare una possibile trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato.IlinItaliane è sempre esistito, ma dopo il Jobs Act introdotto dal governo Renzi nel 2016, la situazione appare sensibilmente peggiorata.