Mirko morto a 14 anni | la tragedia a caccia col papà e il fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

Domenica 17 novembre 2024, una tragica fatalità ha colpito la comunità di Cimone, in provincia di Trento.Petrolli, un ragazzo di soli 14, è precipitato per circa 200 metri durante un’escursione disul Monte Bondone. Nonostante i rapidi soccorsi, il giovane è stato trasportato in elicottero all’Ospedale Santa Chiara di Trento in condizioni disperate e, purtroppo, è deceduto nei giorni successivi a causa delle gravi ferite riportate. L’incidente si è verificato mentrepercorreva un ripido pendio insieme al padre, ile altri amici, che dal Bivacco Primo Larentis scende verso Val de la Lengua, alle pendici di Cima Verde, sul Monte Bondone.>> “Il Dna non è di Dassilva”. Omicidio Pierina Paganelli, colpo di scena nelle indagini. La scoperta chocÉ proprio il padre ad aver immediatamente lanciato l’allarme.