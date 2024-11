Ilfattoquotidiano.it - “Metti del detersivo per la casa nel serbatoio del WC e otterrai un bagno profumato”, ma il nuovo trend di TikTok può essere pericoloso. Ecco perché

Unlanciato darischia, come tanti altri, di. In questo caso a fare il pelo e il contropelo alla tendenza è il New York Post. Nei video a tema postati sulla popolare piattaforma (che in totale hanno accumulato 30 milioni di visualizzazioni) gli utenti versano delper pulire la(quasi sempre Fabuloso) neldel wc, spesso posizionandoci direttamente la bottiglia.Il prodotto scende quando si tira lo sciacquone, riempiendo la tazza di bolle e profumi di lavanda, limone, anguria o agrumi. Chiaramente sono in tanti coloro che hanno apprezzato l’idea semplice e in grado di profumare il. Ma il popolare giornale statunitense ha sentito alcuni esperti e la cosa non è da rifare a: “‘Trucchi’ come questo possono causare più problemi di quanto il creator capisca o sia disposto ad ammettere”, ha dichiarato Mary Gagliardi, scienziata e esperta di pulizia di Clorox, a Better Homes and Gardens.