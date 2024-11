Liberoquotidiano.it - "Mai visto fare a nessuno, l'arancione è una causalità": Dinara Safina, il dettaglio su Sinner

Per Janniki complimenti si sprecano, da tutte le parti. Nonostante qualche invidioso, come il solito Nick Kyrgios, ancora all'attacco nelle ultime ore sul caso Clostebol. Dopo le Finals vinte a Torino in finale contro lo statunitense Taylor Fritz, che era stato battuto anche durante i gironi in due set,, sorella minore di Marat, è rimasta nel capoluogo piemontese per assistere alle gesta di Jannik e commentarle in tv. Nel mentre si è concessa a una intervista a Tuttosport: “Alle ATP Finals ero al mio esordio in tv — ha raccontato — alcune volte partecipo ad alcune trasmissioni su YouTube come esperta, ma era la prima volta in cui andavo proprio ale domande ai giocatori. È stato bello!”. Poi un pensiero sulla sua carriera, nella quale non è riuscita a portare a casa i titoli più importanti degli Slam.