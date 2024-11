Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Maccabi 50-43, Eurolega basket in DIRETTA: Mirotic e LeDay trascinano i meneghini al +7 dopo 20?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:25 16 punti di uno scatenato Nikola, con 8 punti equamente divisi tra Armoni Brooks e Neno Dimitrijevic. Per ilTel Aviv 9 punti di Jaylen Hoard e 7 per Rokas Jokubaitis, Roman Sorkin e Levi Randolph.un primo quarto equilibratoha aumentato le percentuali realizzative nel secondo parziale, tirando col 73.3% da due e col 46.7% dall’arco.Si va all’intervallo lungo con l’avanti 50-43 sulTel Aviv!50-43 ZACHSEGNA SOLO DALL’ARCO, +7.47-43 ARMONI BROOKS! LA TRIPLA SU ASSIST DI, TIME-OUT.44-43 Sorkin replica alla stessa maniera.44-40 NICOOO MANNIOOON!! TRIPLAAAAAAA41-40 John DiBartolomeo risponde con la stessa moneta per il -1.41-37 ANCORA MIROOOOOOOTIC! BOMBAAAAAAAA38-37 Levi Randolph da due.