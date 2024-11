Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 4-6, Europei curling femminile in DIRETTA: le azzurre inseguono a due end dal termine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:35 Scozia che intanto si fa riacciuffare sul 4 pari ad un end dalla conclusione.NONO END10:30 E sono ben 4 i punti della scandinave. Pesantissimo passivo nell’ottavo end.4-6.10:28 C’è bisogno della misurazione. Sicuramente due i punti delle scandinave, scopriremo a breve se lehanno evitato guai peggiori.10:26 Non l’abbiamo capita questa giocata di Consantini. Ancora una bocciata timidissima dell’azzurra, che lascia tre punti avversari. Vediamo Hasselborg se prova il difficile poker o si accontenta.10:24 Draw perfettamente eseguito da Hasselborg. Bisogna osare per evitare un passivo pesante.10:23 Ed invece arriva una bocciata timida di Stefania. Restano due i punti svedesi, ed ora Hasselborg può mettere ancora più pressione alla skipna.