Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 2-1, Europei curling femminile in DIRETTA: punto azzurro nel quarto end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:13 Maberg gioca subito due stone in casa. Scandinave che vogliono attaccare in questo quinto end.09:11 Intanto torna avanti anche la Scozia, che conduce per 2-1 sulla Norvegia.QUINTO END09:08 Non arriva il difficile draw di Stefania, ma c’è il2-1.09:05 Corto il draw di Hasselborg! Constantini ha addirittura la chance di siglare due punti.09:04 Draw fenomenale di Stefania, che evita le guardie e pone la stonena perfettamente nel cuore della casa.09:02 Zardini nel tentativo di eliminare la guardia avversaria la promuove a. Hasselborg gioca subito un’altra guardia. Tocca a Constantini evitare guai.08:59 Errore di Zardini Lacedelli, che manca la bocciata alla stone apiazzata da McManus. La svedese ne approfitta giocando la guardia a protezione del