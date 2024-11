Gaeta.it - Innovazione digitale in Italia: i fondi non bastano, serve formazione

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La digitalizzazione rappresenta una sfida fondamentale per il sistema produttivono, caratterizzato da un divario significativo tra le piccole e medie imprese e le grandi aziende. Maximo Ibarra, amministratore delegato di Engineering, sottolinea l’importanza del capitale umano nel processo di, evidenziando che isono cruciali, ma non sufficienti. Durante l’evento ‘FutureS‘, svoltosi a Roma, Ibarra ha discusso le opportunità e le problematiche legate alle infrastrutture digitali, evidenziando la necessità di un cambiamento sostanziale nel modo in cui si affronta lae lo sviluppo delle competenze.Le risorse umane come prioritàNell’attuale panorama, Ibarra mette in evidenza che la vera sfida non risiede soltanto nei finanziamenti disponibili, ma nella capacità di gestire e sviluppare le risorse umane.