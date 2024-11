Iodonna.it - Il ritorno di Ellen Pompeo, new entry e una valanga di amori e disgrazie per la nuova stagione del medical drama più longevo di sempre

Da oggi 21 Novembre Grey's Anatomy 21 è disponibile in streaming su Disney+. Le rocambolesche vicende dei super medici del Grey-Sloan Memorial Hospital di Seattle tornano dunque tra alti e bassi, continuando a stupire a colpi di incidenti in elicottero, diagnosi fenomenali e interventi chirurgici al limite del fantascientifico. Non mancano, ovviamente, nuovi arrivi, nuove partenze e tante storie d'amore tra bisturi, pronto soccorso e trasfusioni miracolose. La fantasia e lo stile di Shonda Rhimes e dei suoi showrunner sono inesauribili. Grey's Anatomy 21 su Disney+: le anticipazioni e trama Nonostante il gradito a Seattle di, fortemente voluta da Meg Marinis, sceneggiatrice veterana della serie, il contributo della dottoressa Meredith Grey all'interno dell'ultima risulta assai marginale.