Florence Queer Festival 2023 | celebrazione della cultura Lgbtqia+ tra storia e attualità

Facebook WhatsAppTwitter Al via la 22ma edizione del, un’importante manifestazione che illumina il panoramacinematografiatoscana dal 27 novembre al 1 dicembre. Questo evento annuale si propone di affrontare tematiche cruciali come la lotta contro l’Hiv e la lotta contro lo stigma, l’identità di genere e l’autodeterminazione, in un contesto di dialogo esessualità libera ediversità. Attraverso film, incontri e masterclass, iloffre uno spazio di riflessione e integrazione, permettendo al pubblico di esplorare e comprendere la complessità delle vite non binary e transgender.Un calendario ricco di eventi e proiezioniPer cinque giorni, il cinema La Compagnia di Firenze si trasformerà in un hub di idee e creatività.