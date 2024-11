Lanazione.it - Firenze, venti lavatrici ricondizionate donate alle famiglie in difficoltà

, 21 novembre 2024 -provenienti dalla raccolta della GDO, messe a nuovo everrannopersone fragili. E' il progetto solidale che vede la collaborazione tra Dismeco, azienda bolognese specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti tecnologici, Cna, Alia, Aires, Euronics e Fondazione Solidarietà Caritas di. Il progetto “Utile” nasce con l’obiettivo di recuperare e rigenerare leprelevate dstazioni ecologiche o ritirate dalla grande distribuzione per poi consegnarle perfettamente funzionanti e rigenerate a persone che si trovano in condizioni di fragilità sociale ed economica, attraverso gli enti no profit. Il progetto “Utile”, primo in tal senso in Europa, coniuga fattivamente la green economy e il welfare di comunità territoriale in maniera assolutamente innovativa, sia per prodotto che per processo.