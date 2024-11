Ilrestodelcarlino.it - Edizione limitata "da viaggio"

Anche DS 7, come altre “colleghe” dello stesso segmento, propone un’speciale. Si tratta dell’Antoine de Saint Exupéry, che come confessa da subito il nome è un tributo al celebre esploratore e poeta francese, autore de "Il piccolo principe". Questa collezione speciale è ricca di simbolismi legati all'Arte del. A cominciare dagli esterni, in cui DS ha scelto una tonalità esclusiva grigio-viola, "Vol de Nuit", ispirata a un celebre romanzo dello scrittore. I cerchi da 21” in nero lucido e lo stemma laterale "Antoine de Saint Exupéry" arricchiscono il design. In abitacolo, la plancia in pelle Nappa Criollo Brown è adornata da ricami in Tramontane Grey, che evocano scie celesti. Le cuciture Beige Cassel Earth richiamano invece i rivetti degli aeroplani, rendendo il tutto ancora più raffinato.