Ilfattoquotidiano.it - “Depistarono le indagini sulle dichiarazioni del pentito Riggio”: i due ex generali Pellegrini e Tersigni rinviati a giudizio a Caltanissetta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dovranno affrontare un processo con l’accusa di depistaggio. Contestazione infamante per due esperti investigatori antimafia come Angioloe Alberto. Per i due exdei carabinieri, la gup diGraziella Luparello ha ordinato il rinvio a. Sono entrambi accusati di aver depistato leper riscontrare ledel collaboratore di giustizia Pietro. Aanche l’ex poliziotto Giovanni Peluso, imputato di concorso esterno in associazione mafiosa. Il processo comincerà il 14 gennaio davanti al tribunale di.Il 63enne(difeso dall’avvocato Basilio Milio) e l’82ennesono in pensione, dopo aver lavorato per anni alla Dia.è stato anche uno storico collaboratore del giudice Giovanni Falcone.