Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare a Bologna oggi: eventi di giovedì 21 novembre 2024

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 21– Teatri, cinema e spettacoli. Ecco qui l’agenda completa per gliin programma sotto le Due Torri. Alle 17.30, Paolo di Paolo è all’Oratorio di San Filippo Neri con Rimembri ancora. Alle 20 e poi alle 22.30, Nanni Moretti incontra il pubblico al Modernissimo per la doppia proiezione (sold out) di Ecce Bombo. Sempre alle 20, altro appuntamento con Werther al Nouveau. Alle 21, il Duse ospita Federico Buffa che porta sul palco La Milonga del Fútbol. Sempre alle 21, il Celebrazioni apre il sipario per Beatrice Arnera in Pronto, Freud?