Ci resterà secca Jessica sta per scoprire la verità al Grande Fratello | la notizia da Signorini

Leggi su Caffeinamagazine.it

Martedì 19 novembre è andata in onda la tredicesima puntata del, caratterizzata da colpi di scena e una finta eliminazione. Nessuno ha abbandonato la Casa, ma cinque concorrenti sono ora a rischio uscita nella prossima puntata, in onda sabato 23 novembre. Il televoto ha visto sfidarsi Luca Calvani, Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso e Federica Petagna per ottenere l’immunità. La sfida si è giocata tra Luca, l’attore toscano, e Lorenzo, il modello milanese. Nonostante il forte supporto dei fan della coppia Lorenzo-Shaila, Luca Calvani è riuscito a prevalere, risultando il concorrente più amato dopo lo scherzo sulla sua falsa eliminazione. Uscito dalla casa convinto di essere stato battuto da Lorenzo, l’attore ha scoperto direttamente dal conduttore di essere il più amato del pubblico.