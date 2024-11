Oasport.it - Basket femminile: Schio, qualificazione e festa in casa. Grande ultimo quarto contro il DVTK in Eurolega

Laalla seconda fase era arrivata già ieri, per effetto del 59-58 delLandes sul Perfumerias Avenida di Salamanca, ma quest’oggi il Familalo festeggia nel modo migliore. Arriva una brillante vittoriailHuntherm di Miskolc, che deve cedere per 71-57 al termine di un match che le venete sono state in grado di girare conefficacia nella seconda metà di gara. Protagoniste Kitija Laksa (21 punti), Costanza Verona (17) e Janelle Salaun (15); dall’altra parte 15 di Kaila Charles e 14 di Ana Tadic. Ora il Famila andrà a giocareilLandes per assicurarsi il primo posto nel girone A.Primoparticolarmente equilibrato, conche cerca di appoggiarsi a Dojkic più che a Keys e Salaun per il 9-6 iniziale. Tadic e Jovanovic, a metà, trovano un paio di belle iniziative, e lanciano un parziale di 0-10 che nel giro di tre minuti spediscono il Famila sotto 9-16.