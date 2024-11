Abruzzo24ore.tv - Arrivo di 50 migranti a Ortona, tra cui 10 minorenni non accompagnati

Chieti - Giovedì 21 novembre è previsto lo sbarco della nave Solidaire consalvati in mare. Una nuova ondata diè incon l'approdo della nave Solidaire, della Ong Open Arms, che giovedì 21 novembre attraccherà al porto con a bordo 50provenienti da diverse nazioni. La nave, che naviga sotto bandiera panamense, ha effettuato un salvataggio in mare al largo di Malta e trasporta esclusivamente uomini, di cui ben 10 sono. Di questi, 9 sono non, un aspetto che complica ulteriormente la gestione dell’accoglienza. Il 12° sbarco di profughi arappresenta il sesto dall'inizio dell'anno, segnando un nuovo capitolo nell'afflusso migratorio che continua a toccare la costa adriatica. Iprovengono da Guinea, Egitto, Bangladesh, Pakistan, Eritrea, Sudan, Sud Sudan e Darfur.