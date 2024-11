.com - Angelica Bove, video intervista Sanremo Giovani 2024: «Nelle canzoni che interpreto c’è la mia vita»

La nostraad, tra i 24 protagonisti dicon il brano La nostra malinconia, ci racconta cosa l’ha convinta nello scegliere questa canzone, il percorso intrapreso dopo X Factor e gli obiettivi futuriLa nostraad, tra i 24 protagonisti dicon il brano La nostra malinconia. L’interprete romana ha spiegato di essere rimasta subito folgorata da questa canzone quando le è stata proposta al punto da decidere subito di inviarla alla commissione del Festival.Un pezzo che mostra un lato sensuale e allusivo inedito rispetto alle interpretazioni intimiste della sua partecipazione a X Factor ma di non seguire un percorso che porta in un’unica direzione quanto di lasciarsi trasportare da ritmiche e testi che siano affini a quello che sta vivendo in questo periodo.