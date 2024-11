Davidemaggio.it - Alessio Vassallo sarà L’altro Ispettore per la Rai

Un altroè al lavoro per debuttare su Rai 1, anzi,: così si intitola la nuova serie Rai Fiction e Anele le cui riprese sono appena iniziate a Lucca. E noncome quelli che siamo soliti vedere indagare nei commissariati di Polizia, perchè questoundel lavoro e avrà il volto di.Sei episodi da 50 minuti circa ciascuno, liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò per la regia di Paola Randi, che racconteranno il mondo del lavoro come finora non era mai stato sviscerato nella serialità nostrana, ispirandosi anche a storie vere. Non a caso la serierealizzata con il Patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di INAIL e con la collaborazione del Ministro per le Disabilità – Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.