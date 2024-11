Davidemaggio.it - Al Bano e Morandi alla nona puntata di Amici 24

E’ stata registrata oggi pomeriggio ladi24, in onda su Canale 5 domenica 24 novembre 2024. Ecco chi sono gli ospiti e come sono andate le sfide e le gare previste.Anticipazioni24: gli ospitiMaria De Filippi ha accolto in studio Gianni, che ha cantato il nuovo singolo L’attrazione, scritto per lui da Jovanotti. In veste di giudici delle gare sono arrivati Ale Brunori Sas per il canto e l’ex ballerina diAnbeta Toromani per il ballo.Anticipazioni24: le sfide e le gareDurante la registrazione – secondo quanto anticipato daNews – la sfida prevista inè stata vinta dal rapper Vybes, che ha respinto l’assalto dello sfidante. L’altra sfida che vedeva impegnata la ballerina Rebecca è stata invece anticipata e trasmessa oggi nella striscia pomeridiana su Canale 5: l’allieva è stata eliminata a vantaggio della new entry Dandy.