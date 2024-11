Cultweb.it - 2012, come finisce il disaster movie del 2009 con protagonista John Cusack

termina con le arche che si dirigono presso il Capo di Buona Speranza, in Sudafrica, il giorno 27 del primo mese dell’anno 1 dopo gli eventi catastrofici che hanno colpito la Terra. La razza umana è pronta a ricominciare a vivere nel continente africano, che è diventato il punto più alto del pianeta.Stati Uniti,. Il consulente scientifico della Casa Bianca Adrian Helmsley (Chiwetel Ejiofor) viene a sapere che alcune imminenti tempeste solari stanno per colpire la Terra. Informa immediatamente lo staff del presidente Wilson (Danny Glover). Durante il G8 del 2010, i vari leader mondiali iniziano le discussioni sull’organizzazione di vari piani di evacuazione dei cittadini. Tenendo all’oscuro chiunque, i politici, nel 2011, arrivano al progetto finale di costruzione in Cina di diverse scialuppe di salvataggio in grado di occupare circa quattrocentomila persone tra politici, infermieri, militari, finanzieri e scienziati.