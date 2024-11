Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2024 ore 18:45

DEL 20 NOVEMBREORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI IN GALLERIA ALL’ALTEZZA DI SELVA CANDIDA CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PISANA; PROSEGUENDO IN INTERNA UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A PARTIRE DALLA NOMENTANA FINO ALL’USCITA PER VIA ANAGNINA; DISAGI ANCHE IN ESTERNA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL BIVIO PER IL RACCORDO, E SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA SEMPRE VERSO IL RACCORDO;A SUD DELLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.