Iltempo.it - Valditara: "Raccolgo l'invito a un confronto con Gino Cecchettin"

molto volentieri l'ad uncon, che ha sempre usato parole molto equilibrate. Credo che il comune scopo che condividiamo, cioè combattere contro ogni forma di violenza sulle donne, ci debba vedere tutti dalla stessa parte": così, in un'intervista a Il Tempo, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, è tornato su una delle questioni che più stanno facendo agitare la politica italiana e parte dell'opinione pubblica. Parole, queste, che sono arrivate in risposta a quanto il padre di Giulia, la ragazza uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, ha dichiarato oggi nel corso dell'evento "Dieci domande sulla violenza" tra scuole, Università, Centri antiviolenza e Centri per uomini autori di violenza, promosso dal Piano per l'uguaglianza metropolitano e rete "Ecco!" in collaborazione con Alma Mater, Comune e Usp Bologna.