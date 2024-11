Trionfo delle azzurre alla Billie Jean King Cup, grazie a Paolini e Bronzetti

Leggi su Open.online

L'Italia ha vinto l'edizione 2024 della BJK Cup di tennis femminile. A Malaga le azzurre hanno battuto 2-0 la Slovacchia grazie alle vittorie di Lucia Bronzetti e di Jasmine Paolini che nel secondo incontro ha superato 6-2 6-1 Rebecca Sramkova. Per l'Italia, capitanata da Tathiana Garbin, questo è il quinto successo nella manifestazione. November 20, 2024 «Una stagione incredibile, pazzesca. Chiudere con questo titolo in BJK Cup è fantastico, non ho parole. Io penso a godermi ogni momento, mi sento fortunata ad essere parte di questa squadra e abbiamo vissuto una settimana incredibile», ha commentato Paolini. «Sono contentissima per me e per tutto il team, lo staff. Sono orgogliosa di averli sempre al mio fianco», ha aggiunto.