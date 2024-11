Premio Tilancio Enterprise Award i riconoscimenti assegnati

Leggi su Ildenaro.it

Il fondatore di Rossopomodoro, Franco Manna, il patron del gruppo Capri con i brand di richiamo come Alcott e Gutteridge, Nunzio Colella ed il professore di storia dell’economia dell’università «Luigi Vanvitelli», Amedeo Lepore. E poi, ancora, Giovanni Allucci, amministratore delegato del Consorzio Agrorinasce che da oltre 25 anni si occupa della valorizzazione dei beni confiscati alla camorra, lo stilista Alessandro Legora, la fondatrice di un polo formativo dedicato all’infanzia, Maddalena Santoriello, e la start -up PediatraH24 al servizio dei piccoli pazienti in ogni ora del giorno e della notte. Riflettori accesi anche sul giornalismo economico con il direttore del quotidiano Il Mattino, Roberto Napoletano. Sono questi i destinatari del riconoscimento che daranno vita alla prima edizione del» in programma venerdì 22 novembre, dalle 9,30 alle 13, al centro congressi dell’Interporto Campano a Nola.