Pop Team Epic | Nuova Collezione di Sticker con Goku in Versione Chibi

Pop: LadiLine PresentainUna delle serie di satira più sensazionali di tutti i tempi, Popè diventata famosa grazie al suo stile artistico insospettabilmente adorabile, contrapposto a un umorismo esagerato e fuori dagli schemi. Creata da Bkub Okawa, la serie ha debuttato nel 2014 sulla piattaforma Life Win di Takeshobo, e da allora è diventata una serie di riferimento per gli appassionati di anime e manga. Con umorismo che fa continuamente riferimento a fenomeni pop come Your Name, Ghostbusters, e molto altro, Popè una vera e propria lettera d’amore a tutta la cultura pop.Anche se la serie non sta ricevendo novità particolari, il creatore Bkub ha annunciato ufficialmente una collaborazione con il servizio di messaggistica online LINE, lanciando unadiper gli utenti.